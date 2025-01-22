17 yaşındaki Efe, 19 yaşındaki Mehmet’i bıçakla öldürdü

Gaziantep’in Fidanlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç cinayet, tüm şehri şok etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
17 yaşındaki Efe, 19 yaşındaki Mehmet’i bıçakla öldürdü
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Aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan Efe Görkem Y. (17) ile Mehmet Yasin Deveci (19) parkta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci’yi sırtından bıçakladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Yasin Deveci, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısı Efe Görkem Y.’yi gözaltına alırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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