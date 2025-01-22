Bahçelievler'de güpegündüz korkunç cinayet

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir binanın üst katındaki daireye gelen şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bahçelievler'de güpegündüz korkunç cinayet
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Hürriyet Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler 2 kişiye silahla ateş etti.

Bahçelievler'de güpegündüz korkunç cinayet - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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