Bahçelievler'de güpegündüz korkunç cinayet
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir binanın üst katındaki daireye gelen şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Hürriyet Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, bir binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler 2 kişiye silahla ateş etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı