Bahçelievler'de güpegündüz korkunç cinayet

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Hürriyet Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler 2 kişiye silahla ateş etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.