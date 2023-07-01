18 araçlık zincirleme kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kısmında zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya çok sayıda aracın karışması ulaşımı aksattı.

18 araçlık zincirleme kaza!
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Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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