18 araçlık zincirleme kaza!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kısmında zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya çok sayıda aracın karışması ulaşımı aksattı.
Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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