Zehir tacirlerine geçit yok: 19 ilde 45 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 ilde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 45 şahsın gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ’da il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 70 kilo 500 gram eroin, 35 kilogram kokain, 39 kilogram 500 gram metamfetamin, 29 kilo 500 gram skunk, 41 kilogram kubar esrar, 21 kilogram toz esrar, 2 kilogram esrar, 800 gram muhtelif uyuşturucu, 6 kilogram kenevir tohumu, 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.