19 yıldır kayıptı: Eski kız öğrencisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Kocaeli’de 19 yıl önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, 2006 yılında ortadan kaybolan Akçay’ın eski kız öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Akçay’ın cesedinin bavula konularak Silivri’de boş bir arazide yakıldığı tespit edildi.

Olay, 27 Nisan 2006’da meydana geldi. Bayrampaşa’da bir ortaokulda matematik öğretmeni olan ve hiç evlilik yapmamış 1955 doğumlu Hikmet Akçay’dan günlerce haber alınamadı. Abisi İsmet Akçay, 2 Mayıs 2006’da kayıp başvurusunda bulundu ancak yapılan çalışmalara rağmen Akçay’ın izine ulaşılamadı. 27 Nisan 2026’da zaman aşımına girecek dosya için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yeniden harekete geçti.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde özel ekip kuruldu. Ekipler, dönemin HTS kayıtlarını inceleyerek Akçay’ın öğrencilerinden Esin B. (42) ile sık sık iletişim kurduğunu belirledi.

HTS kayıtları doğrultusunda İstanbul ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akçay’ın ortaokul öğrencisi olan Esin B. ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Esin B., ifadesinde ortaokul yıllarında ailesinin maddi sıkıntı yaşadığını, öğretmeni Hikmet Akçay’ın kendilerine yardım ettiğini ve aynı mahallede yaşadıklarını anlattı. İfadesinde, “Bana ve aileme o zamanlarda maddi ve manevi yönden çok destek oluyordu. Ailem ve ben bazen Hikmet'in evine giderdik. Sonraki zamanlarda ben tek bile gidiyordum. Kendisi evli değildi ve bana duygusal anlamda bir şeyler hissediyordu. Kıskanmaya başlamıştı beni.” sözlerine yer verdi.

Esin B., lise döneminde kimya öğretmeni Erdoğan Y. (63) ile ilişki yaşadığını ve Akçay’ın bunu öğrenince kendisini tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“SENİ PARÇALAR, BAVULA KOYUP YAKARIM.”

Esin B., tartışma sırasında Akçay’ın boğazına yapıştığını, kendisinin ise itmesiyle Akçay’ın yere düşüp bayıldığını, ardından mutfaktan aldığı bıçakla öğretmenini bıçakladığını söyledi.

Panikleyen Esin B., üniversiteden yakın erkek arkadaşı Zemçi S.’yi (45) aradı. İkili, Akçay’ın üzerindeki anahtar ve telefonu alarak Bayrampaşa’daki eve gitti, ardından cesedi ortadan kaldırmak için kırmızı renkli büyük bir bavul temin etti. Esin B., lise öğretmeni Erdoğan Y.’yi de arayarak yardım istedi.

Şüpheliler, bavula koydukları Akçay’ın cesedini araçla Avcılar’a götürdü. Erdoğan Y.’nin kuzeni Hakan D.’nin de dahil olduğu grup daha sonra Silivri’ye geçti. Cesedin bulunduğu bavul, Silivri’de boş bir arazide üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Gözaltına alınan 1’i kadın 4 şüpheli, Kocaeli ve Silivri’de yer gösterme işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.