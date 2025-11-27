Volkan Demirel: “Futbolun doğasına aykırı olan her şey ceza almalı”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mehmet Kaya ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemin önemli maddelerinden biri olan bahis soruşturmasına ilişkin soruyu cevaplayan Demirel, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum."

TRANSFER GÜNDEMİNDE EMRE MOR ALTERNATİFİ

Ara transfer dönemi için hazırlıkların sürdüğünü belirten deneyimli teknik adam, iki veya üç mevkiiye takviye planladıklarını dile getirdi. Transferde "yapmak için yapmaya gerek yok" ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Demirel, "iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var" dedi.

Başkan Mehmet Kaya’nın ismini açıkladığı Emre Mor hakkındaki soruyu yanıtlayan Demirel, tecrübeli oyuncunun sadece bir alternatif olduğunu vurguladı. "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.

“2-3 İSİMDEN ÇOK ÜMİTLİYİZ”

Takımın altyapısından 10 futbolcunun A takımla idmanlara çıktığına değinen Demirel, bu genç isimlerden çok umutlu olduğunu ifade etti. "İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız" açıklamasını yaptı. Özellikle RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarının son bölümlerinde şans verdiği Dilhan Demir hakkında ise büyük beklentisi olduğunu kaydetti. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçı hakkında da konuşan Volkan Demirel, iki takımın da çıkışta olduğunu belirtti. Demirel, "Onlar da çıkışta. Biz de bence çıkıştayız. Her ne kadar skor alamasak da oyun olarak farklı takımlara karşı farklı oyunlar sergiledik. Geldiğimden beri mücadele anlamında, o sahadaki direniş anlamında ben çok mutluyum" dedi.

Kocaelispor'u "biraz daha bizim dengimiz bir takım, rakibimiz" olarak niteleyen teknik direktör, "Yarın güzel bir mücadelenin olacağının sözünü vereyim. Kazanmak en büyük dileğimiz. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah da iyi bir oyunla istediğimizi alacağız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

''BİZİM TAKIMDA KÖTÜ İNSAN YOK''

Oyuncularıyla kurduğu güçlü bağın altını çizen Demirel, takım içindeki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Başkana da söylüyorum. Bizim takımda kötü insan yok. Her futbol takımında 2-3 tane olur. Çok şükür bizde yok" diyen Demirel, futbolcularının ne dediyse yapmaya çalıştığını söyledi. "Oyun ve plan olarak her şeyimiz iyi gidiyor, sadece sonuç anlamında biraz üzgünüm. Ancak oynadığımız takımlar ligin üst seviye ekipleriydi" sözleriyle takımının genel performansını özetledi.

Bu sezonki hedeflere dair sorulan soruya Demirel, temkinli bir yanıt verdi. "Ben gelecekle alakalı çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bir şeyler söyleyip insanları umutlandırıp sonra olmayınca ben daha çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Önceliklerinin önlerindeki 2-3 maçı tamamlamak ve Trabzon maçıyla ilk devreyi bitirmek olduğunu belirterek, "Hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak eğer, ondan sonrasını sizinle de konuşuruz ama şu an hakikaten 2-3 maçı görmem lazım. İlk önce Kocaeli'yi geçelim, ondan sonra sırasıyla hepsine hedef koyacağız" diyerek sözlerini tamamladı.