Lider Samsunspor, Breidablik deplasmanında! Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa arenasında tarih yazan Samsunspor, Konferans Ligi’nde namağlup liderliğini korumak için sahaya çıkıyor.

Geride kalan haftalarda NK Celje, Mainz ve AEK Larnaca gibi rakiplerini geride bırakan Kırmızı-Beyazlılar, grubun zayıf halkası olarak görülen ancak evinde tehlikeli olabilen Breidablik ile kozlarını paylaşacak. Sadece 1 puanı bulunan ve 32. sırada yer alan İzlanda temsilcisi karşısında Samsunspor, galibiyetle dönerek gruptan çıkma yolunda çok büyük bir avantajı cebine koymayı hedefliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak olan mücadele, tüm Türkiye’nin izleyebilmesi için TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca dijital platform tabii üzerinden de izlenebilecek.

İzlanda’daki Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

SAMSUNSPOR 4'TE 4 PEŞİNDE

Ligde son maçında Beşiktaş ile berabere kalan Samsunspor, Avrupa’daki kusursuz gidişatını sürdürmeye odaklandı. Teknik heyet, Marius Mouandilmadji ve Emre Kılınç gibi formda isimleriyle İzlanda savunmasını aşmayı planlıyor. Breidablik ise son Avrupa maçında Shakhtar’a mağlup olmuştu.

Muhtemel 11'ler:

Temsilcimiz Samsunspor’un mücadeleye Okan Kocuk, Zeki Yavru, T. Borevkovic, R. van Drongelen, L. Tomasson, Emre Kılınç, C. Holse, A. Makoumbou, Soner Aydoğdu, A. Musaba ve M. Mouandilmadji 11’i ile başlaması bekleniyor.

Ev sahibi Breidablik’in ise A. Einarsson, V. Valgeirsson, A. Orrason, V. Margeirsson, K. Jonsson, H. Gunnlaugsson, A. Ludviksson, A. Jonsson, A. Thorsteinsson, T. Ulfarsson ve D. Ingvarsson 11’i ile sahada yer alması öngörülüyor.