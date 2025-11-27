Mercedes-AMG’den yıldızlarla dolu şov! Brad Pitt ve George Russell yeni AMG GT 4-Kapı Coupe için bir araya geldi

Sinema dünyasının ikonik ismi Brad Pitt ile F1'in yıldız pilotu George Russell, Mercedes-AMG'nin performans odaklı yeni dört kapılı Coupe modelinin heyecan verici prömiyerinde bir araya gelerek markanın gücünü gözler önüne serdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mercedes-AMG’den yıldızlarla dolu şov! Brad Pitt ve George Russell yeni AMG GT 4-Kapı Coupe için bir araya geldi
Yayınlanma:

Oyuncu ve yapımcı Brad Pitt, marka DNA’sının temelini oluşturan tutku, performans ve yenilikçilik ruhunu temsil etmek üzere, yakında piyasaya sürülecek Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe'nin yeni yüzü olarak belirlendi.

Gişe rekorları kıran "F1: The Movie" filmindeki başrolü ve ekranlardaki benzersiz duruşuyla tanınan Pitt, güçlü ve duygusal etkiye sahip otomobillere duyduğu kişisel tutkuyu, AMG performansının yeni bir boyutunu açacak bu projeyle birleştiriyor. Heyecan uyandırmak için tasarlandığı belirtilen ve dünya prömiyerinin 2026 yılında gerçekleşmesi planlanan bu modelin marka elçiliğini Pitt üstlenecek.

Mercedes-AMG’den yıldızlarla dolu şov! Brad Pitt ve George Russell yeni AMG GT 4-Kapı Coupe için bir araya geldi - Resim : 1

GEORGE RUSSELL DİREKSİYONDA

Bu yeni ortaklığı kutlamak amacıyla Mercedes-AMG, Las Vegas'ta muhteşem ve yüksek enerjili bir gösteri düzenledi. Heyecanlı olay, Pitt'in arabasını vale standında beklediği sırada, valenin beş kez F1 yarışı şampiyonu olan George Russell olduğunu fark etmesiyle doruğa ulaştı. Russell, Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe prototipinin direksiyonuna geçerek arabanın tüm özelliklerini zorladı. Bu sürüş, aracın nefes kesici hassasiyet, çeviklik ve heyecanını ilk kez gözler önüne serdi ve yeni modeli tanımlayacak performansa dair ipuçları verdi.

Mercedes-AMG, oyuncu kimliğinin yanı sıra güçlü görünümüyle de dikkat çeken Brad Pitt aracılığıyla, yepyeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe'nin gelişine dünyayı hazırlıyor. Bu araç, markanın gelecekteki yüksek performans mimarisi olan AMG.EA'ya dayanan ilk seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor ve 2026 yılında satışa sunulacak.

Mercedes-AMG’den yıldızlarla dolu şov! Brad Pitt ve George Russell yeni AMG GT 4-Kapı Coupe için bir araya geldi - Resim : 2

YÖNETİCİLERDEN VE YILDIZLARDAN TAM DESTEK

Mercedes-AMG GmbH CEO'su ve Mercedes-Benz G-Serisi ile Mercedes-Maybach İş Birimleri Başkanı Michael Schiebe, Brad Pitt’in takıma katılmasından duydukları büyük heyecanı dile getirdi. Schiebe, "Onun özgünlüğü ve olağanüstü olana karşı zevki, 2026 yılında Affalterbach'ta tanıtılacak dört kapılı Coupe modelimizin ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe ile performansı yeniden tanımlıyor ve gerçekten heyecan verici, unutulmaz bir deneyim yaratıyoruz." ifadelerini kullandı. Modeli temsil edecek aktör ve film yapımcısı Brad Pitt ise, hem ekranda hem de direksiyon başında her zaman performansa hayran olduğunu belirterek, "Performansa ve heyecana olan bu bağlılık, Mercedes-AMG'yi tanımlayan özellik." dedi ve bu yeni bölümün bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı sürücüsü George Russell, AMG'nin gerçekten özel bir araç yarattığını vurguladı. Russell, Vegas'ta prototip ile inanılmaz bir gün geçirdiğini, otomobilin harika bir his verdiğini ve AMG'nin yoldaki performansından gerçekten çok etkilendiğini belirterek, hayranları için çok özel bir aracın yolda olduğunu ekledi.

Mercedes-AMG’den yıldızlarla dolu şov! Brad Pitt ve George Russell yeni AMG GT 4-Kapı Coupe için bir araya geldi - Resim : 3

DEVRİM NİTELİĞİNDE SÜRÜŞ KONSEPTİ

Yakında piyasaya çıkacak olan Mercedes-AMG 4-Kapı Coupe, yüksek performans AMG.EA mimarisine dayanıyor ve devrim niteliğinde yeni bir sürüş konsepti sunuyor. Bu sistem; üç eksenel akı motoru ve doğrudan soğutmalı batarya kullanarak yeni bir performans boyutu ve olağanüstü sürekliliği olan bir güç sağlıyor. Bu teknolojinin etkileyici performans yetenekleri, CONCEPT AMG GT XX adlı aracın bu yaz İtalya'nın güneyindeki Nardò'da rekor kıran sürüşünde zaten sergilenmişti. Yakında seri üretime girecek olan Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe'nin sürüş sistemi de bu ileri teknolojilere dayanıyor.

Mercedes-AMG’den yıldızlarla dolu şov! Brad Pitt ve George Russell yeni AMG GT 4-Kapı Coupe için bir araya geldi - Resim : 4

Bugün başlıyor! Ankara’da bu noktalar 3 gün boyunca trafiğe kapatılacakBugün başlıyor! Ankara’da bu noktalar 3 gün boyunca trafiğe kapatılacakYurt
Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneği skandalı: Gizli kamera ve kulak içi cihazla yakalandı!Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneği skandalı: Gizli kamera ve kulak içi cihazla yakalandı!Yurt
brad pitt George Russell mercedes
Günün Manşetleri
Papa 14. Leo, Türkiye'de!
Karayolları filosuna dev takviye
Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
İstanbul'da bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar... Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!
Evlilik kredisi desteğinde dev artış! 2026’da genç çiftlere verilecek rakam şaşırttı Evlilik kredisi desteğinde dev artış! 2026’da genç çiftlere verilecek rakam şaşırttı
Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı