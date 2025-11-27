Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneği skandalı: Gizli kamera ve kulak içi cihazla yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, e-Sınav merkezlerinde elektronik cihazlarla usulsüzlük yapan kişilere karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Sürücü belgesi sınavlarında ses ve görüntü aktarma cihazları kullanılarak yapılan hileleri önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

GİZLİ KAMERA VE KULAK İÇİ CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin sınav esnasında elektronik haberleşme cihazı kullanılarak kopya çekilmesini engellemek için gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, adayların üst araması yapıldı. Yapılan bu arama sonucunda, E.K. isimli şüphelinin üzerinde, sınav sırasında kopya çekme amacıyla özel olarak düzenlenmiş bir sistem bulundu.

Şüphelinin üzerinden 1 kulak içi dinleme cihazı, 1 gizli kamera, 1 kablosuz veri aktarma cihazı çıkarıldı. Ele geçirilen bu teknolojik kopya düzeneğine el konuldu.

Usulsüzlük yaptığı tespit edilen E.K., derhal gözaltına alınarak hakkında adli sürecin başlatıldığı bildirildi. Emniyet birimleri, şüphelinin tek başına hareket edip etmediğini belirlemek ve bu kopya organizasyonuyla bağlantılı olduğu kişileri ortaya çıkarmak amacıyla da geniş çaplı bir çalışma başlattı.