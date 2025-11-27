Çarşı ortasında silahlar patladı! Çeşme'de midyeciye silahlı saldırı girişimi

İzmir'in popüler tatil merkezi Çeşme'nin işlek çarşısında, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle akraba olduğu öğrenilen bir kişi, midye satıcısı kuzenine yönelik silahlı saldırı girişiminde bulundu.

Çarşı ortasında silahlar patladı! Çeşme'de midyeciye silahlı saldırı girişimi
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, çarşı merkezinde yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, midye satışı yapan bir şahıs, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabasının silahlı saldırısına hedef oldu.

İlk ateşte yara almadan kurtulmayı başaran midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etme teşebbüsünde bulunması sırasında silahın tutukluk yapması üzerine bölgeden kaçarak yakında bulunan bir banka şubesine sığınmak zorunda kaldı.

BANKA GÖREVLİSİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Çarşı merkezinde yaşanan ve sıcak anlara sahne olan bu gerilim, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük paniğe yol açtı. Saldırı girişimine müdahale etmeye çalışan bir banka görevlisi, yaşanan arbede sırasında hafif şekilde yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine hızla bölgeye intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli saldırganı, suç aleti olan tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, saldırgan ile midyecinin akraba oldukları ve olayın temelinde alacak verecek meselesinden kaynaklanan eski bir husumet olduğu öne sürüldü.

