TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın, halka arz süreciyle elde edeceği güçlü finansal kaynakla yeni bir medya yatırımı için düğmeye bastığı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı kayyum atanan kanallara mı talip oldu? Medya kulislerini sallayan iddia
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, yeni yatırımlar için güçlü bir finans kaynağı oluşturacağı yönünde yorumlara neden olmuştu. Bu sürecin hemen ardından, Ilıcalı'nın rotasını farklı bir medya grubuna çevirdiği iddiaları gündemin merkezine oturdu.

SHOW TV VE KARDEŞ KANALLAR İÇİN GİRİŞİM İDDİASI

Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Acun Ilıcalı'nın Show TV, Show Türk ve Show Max kanallarını satın almak için girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. Bu kanalların toplu şekilde değil, ayrı ayrı satılmasının planlandığı belirtilirken, bu süreçte devreye giren önemli ismin Acun Ilıcalı olduğu öne sürülüyor. Erdin, paylaşımında, "Ilıcalı’nın bu satışta grup bünyesinde bulunan Show TV, Show Türk ve Show Max’i almak için hazırlık yaptığı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

