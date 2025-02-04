1.97 promil alkollü çıktı, 4 kişinin ölümüne neden oldu! İşte mahkeme kararı

Kaza, 11 Ekim 2024’te Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Babaeski’de yaşayan Çetin Karakuş ve eşi Çiğdem Karakuş, Çorlu’da oturan kızları Çisem Meriç’i ziyarete geldi. Gece saatlerinde torunları 6 aylık Aras Meriç’in rahatsızlanması üzerine, Karakuş çifti ve kızları Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için yola çıktı.

Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş’un kullandığı otomobile, hızla gelen Faruk Aksan’ın kullandığı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karakuş’un aracı yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Çiğdem Karakuş ve kızı Çisem Meriç’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan Çetin Karakuş özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ve kazaya neden olan sürücü Faruk Aksan ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Çetin Karakuş ve torunu Aras Meriç de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yapılan testlerde 1.97 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk Aksan, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aksan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan hakkında dava açılan Aksan, 2’nci duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Pişman olduğunu söyleyen Aksan, “Hayatım boyunca bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Olay günü yola çıkmak istemedim ama eşim sara (epilepsi) hastası olduğu için rahatsızlandı. Evde 3 yaşındaki oğlum da vardı, bu yüzden çıkmak zorunda kaldım. Çok üzgünüm” dedi.

Mahkeme, sanık Faruk Aksan’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.