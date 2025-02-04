'Usulsüzlük' soruşturması! Belediye başkanının hapsi isteniyor!

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz şekilde kiraya verilmesi nedeniyle “görevi kötüye kullanma” suçundan iddianame hazırlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
'Usulsüzlük' soruşturması! Belediye başkanının hapsi isteniyor!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 2019-2021 yılları arasında belediyeye ait 44 taşınmazın, Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesine aykırı şekilde kiraya verildiği ve bu süreçte şüphelilerin görevlerini kötüye kullandığı öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı denetimlere de yer verilen iddianamede, taşınmazların kiralanmasında hukuka aykırı hareket edildiği vurgulandı.

Savcılık, 44 ihalenin tamamının tek katılımcıyla gerçekleştiğini, bu durumun rekabet ortamını engellediğini ve belediyenin taşınmazlarını daha yüksek bedelle kiraya vermesinin önüne geçildiğini belirtti. Bu yöntemle kamu zararına sebep olunduğu ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektiren yeterli delil elde edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri ve haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep ettikleri belirtildi. Ancak savcılık, mevcut delillerin bu savunmalarla çeliştiğini ve beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, belediyeye ait ihalelerin onay belgelerini “ita amiri” sıfatıyla imzalayarak hukuka aykırı bir şekilde pazarlık usulüyle ihale sürecini yönettiği iddia edildi. Tüm ihalelerin tek bir katılımcıyla ve rekabet ortamından uzak şekilde gerçekleştirilmesinin altı çizildi.

İddianamede, Gökhan Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca, iki şüpheli hakkında da aynı suçtan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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