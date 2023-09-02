2 Eylül günü itibariyle İstanbul barajlarında doluluk oranı kaçtır? İSKİ açıkladı

2 Eylül itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları, şehrin önemli bir çevresel ve sosyal meselesi olan su sorununu gündeme getiriyor. İstanbul, coğrafi konumu ve yoğun nüfusu nedeniyle sürekli ve güvenilir bir su kaynağına ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı karşılamak ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanır. Ancak son yıllarda artan kuraklık, İstanbul'un su kaynaklarını tehdit etmekte ve suyun sürdürülebilir teminini zorlaştırmaktadır.

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını izlemek, şehirdeki su kaynaklarının durumunu anlamak ve gelecekteki su tedarik stratejilerini planlamak için hayati bir öneme sahiptir. Bu veriler, suyun daha etkili bir şekilde yönetilmesi ve İstanbul'un su sorununun üstesinden gelmesi için kritik bir rol oynamaktadır. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak ve su kaynaklarını korumak için bu barajların doluluk oranlarının sürekli takip edilmesi, şehrin sürdürülebilir bir geleceği için önemli bir adımdır.

2 EYLÜL'DE BARAJLARIN GENEL DOLULUK ORANI NE KADAR

Barajlar, su kaynaklarının etkili bir şekilde depolanmasını ve yönetilmesini sağlayarak su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını destekler. Ayrıca, enerji üretimi, sulama, sel kontrolü ve içme suyu temini gibi birçok farklı amaç için kullanılarak toplumsal ve ekonomik faydalar sağlarlar. Ancak, barajların inşa edilmesi ve işletilmesi çevresel etkileri, su ekosistemlerine olan etkileri ve yerel toplulukların yaşamını etkileyebilir, bu nedenle dikkatli planlama ve yönetim gerektirirler. 2 Eylül 2023 günü itibariyle İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %28,972yı gösteriyor.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI

İstanbul, nüfusunun hızla artması ve iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle su kaynaklarına olan talebin arttığı bir su sorunuyla karşı karşıya. Şehirdeki su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve suyun kalitesinin korunması, İstanbul'un su sorununun çözümü için öncelikli konulardan biridir. İstanbul'da suyun verimli kullanımı, suyun kaynaklarından şehre taşınması ve suyun arıtılması gibi alanlarda alınacak tedbirler, şehrin gelecekteki su ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir.

Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Ömerli Barajında su oranı %61'lere kadar düşmüş durumda. 2021 yılında Ömerli Barajının doluluk oranı 2 Eylül tarihinde %86,61'di.