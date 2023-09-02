İSKİ duyurdu: İstanbul'da iki büyük ilçede su kesintisi yaşanacak!

İstanbul'un yaşam kaynağı olan su, şehrimizin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak, suyun kalitesini ve sağlığını korumak, uzun vadede sürdürülebilir bir su kaynağı sağlamak adına düzenli bakım ve iyileştirmeler gerektirir. Bu kapsamda, İstanbul genelinde su temin altyapısının sağlığını güvence altına almak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla belirli ilçelerimizde su kesintileri planlanmaktadır. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Su kesintileri, su temin altyapısının bakımı, onarımı ve geliştirilmesi için zorunlu bir adımdır. Bu sürecin bilinçli bir şekilde yönetilmesi, suyun kesintiye uğradığı ilçelerdeki vatandaşlarımızın yaşamlarını en az etkileyecek şekilde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Su kesintilerinin hangi günlerde ve saatlerde gerçekleşeceği ile ilgili ayrıntılı bilgileri, ilçe ilçe ve mahalle mahalle paylaşacağız. Ayrıca, kesinti sırasında su kullanımını minimumda tutmanızı ve su depolarınızı doldurmanızı öneririz. Bu süreç boyunca ortaya çıkabilecek herhangi bir aksaklık veya sorun için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile iletişime geçebilirsiniz. İşte, İstanbul'da 2 Eylül günü planlı şekilde kesinti yapılacak ilçeler...

2 EYLÜL'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK

İstanbul'da Kartal ve Adalar'da su kesintisi yapılacak. Bu kesintilerden farklı mahalleler etkilenecek. 02.09.2023 günü yapılacak su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek?

ADALAR

Bu kesintiden Maden ve Nizam mahallelerinin kesintiden etkilenmesi bekleniyor. Kesintinin ise saat 12.00 gibi bitmesi bekleniyor. Kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen şebeke arızası.

KARTAL

Kartal ilçesinde su kesintisinden Topselvi ve Yalı mahalleleri etkilenecek. Şebeke arızası nedeniyle kesinti yapılacak. Arızanın 10.00 civarında bitirilmesi bekleniyor.