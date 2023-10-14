2 Günde 11 Bin 778 Turist Ağırlandı

Aydın'da kruvaziyer turizm hareketliliği sürüyor.

Ege Port Limanı'ndan açıklama yapıldı. 2 günde limana Panama ve Bahama bayraklı 6 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle ilçeye toplam 11 bin 778 turist gitmiş oldu.

Turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden turistler, kent merkezinde vakit geçirdi.

Limanın Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde Akdeniz'in önde gelen limanları arasında yer alan Kuşadası'nın hareketli bir sezon geçirdiğini belirtti, gelecek yıl için de umutlu olduklarını söyledi.