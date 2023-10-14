Osmaniye'de Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Osmaniye'de yaşanan trafik kazası felakete neden oldu. Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde yaşandı.
Hafif ticari araç, Bahçe-Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bahçe ve Osmaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı, tır şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.