Osmaniye'de Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Osmaniye'de yaşanan trafik kazası felakete neden oldu. Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde yaşandı.

Hafif ticari araç, Bahçe-Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bahçe ve Osmaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı, tır şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.