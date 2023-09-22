2 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ ve Niğde'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda kimliği tespit edilen kişilere yönelik, 150 polisin katılımıyla operasyon yapıldı.
Aramalarda, 1020 uyuşturucu hap, 176 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 47 mermi ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Niğde'de ise araba lastiği taşıyan bir tırda arama yapıldı. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
# uyuşturucu # operasyon