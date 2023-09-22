2 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ ve Niğde'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

2 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda kimliği tespit edilen kişilere yönelik, 150 polisin katılımıyla operasyon yapıldı.

Aramalarda, 1020 uyuşturucu hap, 176 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 47 mermi ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Niğde'de ise araba lastiği taşıyan bir tırda arama yapıldı. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eğirdir Gölü'nde durum içler acısı! Türkiye'nin yedi renkli gölünde su seviyesi kritik seviyedeEğirdir Gölü'nde durum içler acısı! Türkiye'nin yedi renkli gölünde su seviyesi kritik seviyedeYurt
# uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 22 Eylül 23023 için güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 22 Eylül 23023 için güncel altın fiyatları...
İstanbul'da çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
Havalar normale dönüyor! 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
Havalar normale dönüyor! 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
İstanbul'u kuraklık mı bekliyor? 22 Eylül günü itibariyle İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'u kuraklık mı bekliyor? 22 Eylül günü itibariyle İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Öne Çıkanlar 👏 Erdoğan BM’de 30 Saniyede 2 Ülkeyi Bitirdi! [KONUŞMANIN AYRINTILARI] 👏 Erdoğan BM’de 30 Saniyede 2 Ülkeyi Bitirdi! [KONUŞMANIN AYRINTILARI] Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek