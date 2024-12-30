2 kardeş feci şekilde hayatlarını kaybetti
Kayseri'de üzücü bir olay meydana geldi. Yenidoğan Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de üzücü bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yenidoğan Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
Anne N.P. ve çocuklar, yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklardan 14 yaşındaki Nurullah P. ve 11 yaşındaki Bünyamin P. hayatını kaybetti.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.
İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı