2 kardeş feci şekilde hayatlarını kaybetti

Kayseri'de üzücü bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yenidoğan Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

Anne N.P. ve çocuklar, yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklardan 14 yaşındaki ​​​​​​​Nurullah P. ve 11 yaşındaki Bünyamin P. hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.