Ankara'da toplu taşımaya yılbaşı düzenlemesi! Sefer saatleri duyuruldu

Yılbaşına doğru geri sayım sürerken başkent Ankara'da yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşıma hizmetlerinde yılbaşına yönelik düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da toplu taşımaya yılbaşı düzenlemesi! Sefer saatleri duyuruldu
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Tüm yurtta yılbaşına doğru geri sayım sürüyor. Yılbaşında başkent Ankara'da da cadde ve sokaklar büyük kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Yeni yıla Ankara'da girecek vatandaşlar, toplu taşımaların hangi saatler arasında hizmet vereceğini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) de açıklama geldi.

Buna göre Ankara'da, 31 Aralık'ta Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütecek.

Başkentte toplu taşıma hizmetlerinde de yılbaşına yönelik düzenlemeler yapıldı. Metro ve Ankaray, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a kadar hizmet sunacak, raylı sistemlerle entegre ring hatları ise saat 03.00'a kadar ek seferler yapacak.

EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar 29 güzergah boyunca 109 gece servisi ile çalışacak. Ayrıca yolcu yoğunluğuna göre ek otobüs ve tren servisleri sağlanacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi, 350 personel ve 120 araçla görev yapacak. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini "0312 616 10 00" numarası üzerinden iletebilecek. Ayrıca, ASKİ, resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günü, 08.00-16.30 saatleri arasında kartlı su satışı ve fatura ödeme hizmeti sunacak.

ABB zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmeleri ve eğlence mekanlarında denetim yapacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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