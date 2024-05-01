2 motosiklet ve bir kamyonet çarpıştı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. 2 motosiklet ve kamyonun karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü olay yerini terk etti.

2 motosiklet ve bir kamyonet çarpıştı
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 1205/2 Sokak'tan Atatürk Caddesi’ne çıkan kamyonet ile Atatürk Caddesi'nden aynı istikamete seyreden M.E.Y. yönetimindeki motosiklet ve Ş.S. idaresindeki motosiklet kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNİ TERK ETTİ

Kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerini terk ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# motosiklet # kamyonet # trafik kazası
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