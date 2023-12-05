2 Ürün Daha Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kahramanmaraş'ın tarhanası ve Balıkesir'in çizik zeytini coğrafi işaret tescili aldı. Ticaret borsası başkanları, ürünlere verilen değerden dolayı memnun olduklarını söyledi.

2 Ürün Daha Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Kahramanmaraş'ın yazın çerez, kışın çorba olarak tüketilen benzersiz lezzeti "Maraş tarhanası", Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.

Kentin adıyla özdeşleşen ve sembolü haline gelen Maraş Tarhanası, yazın üretilip, çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, tarhananın şehirle özdeşleşen bir yiyecek olduğunu dile getirdi.

Bir coğrafi işaret tescilini de Balıkesir'in yeşil çizik zeytini aldı. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Edremit zeytini Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli ve en nadide zeytin türlerinden biri olarak biliniyor.

Yeşil çizik zeytin çekirdeği iri olmasına rağmen eti daha lezzetli ve tadını da uzun süre koruyabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # Balıkesir # tarhana # Zeytin
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