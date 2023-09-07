20 yaşındaki genç kalbine yenik düştü! Bir hafta önce doğum günüydü

Kendisinden bir süre haber alınamadıktan sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in ölüm sebebi belli oldu. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen Akil, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiş.

20 yaşındaki genç kalbine yenik düştü! Bir hafta önce doğum günüydü
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 5 Eylül Salı günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

Genç kızın hayatını kaybettiği ev

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

20 yaşındaki genç kalbine yenik düştü! Bir hafta önce doğum günüydü - Resim : 2

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ


Yapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sakarya # kalp krizi # sakarya
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