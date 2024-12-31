2024'ün deprem verileri açıklandı! Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem oldu
AFAD, 2024 yılının deprem verileriyle ilgili paylaşım yaptı. AFAD'dan yapılan paylaşımda, yıl içinde Türkiye ve ve yakın çevresinde toplam 32 bin 500 depremin kaydedildiği ifade edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te gerçekleşen depremlerle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.
Yıl içinde Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan sarsıntılarla ilgili AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
AFAD, 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.
AFAD'dan Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.
➡️ Ülkemiz ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitesi.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
➡️ 2024 yılında 3️⃣2️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ adet deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. pic.twitter.com/U1NINtSavo
Kaynak: Anadolu Ajansı