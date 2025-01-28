2025 Ramazan takvimi: İlk oruç ne zaman tutulacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı, mart ayının sonlarına denk geliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan bir aydır. Sahurla oruca niyet edilir, akşam ezanıyla iftar yapılır. 2025 yılı için Ramazan’ın başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. 29 Mart aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arifesi olarak idrak edilecek.

2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. 1 Mart 2025'te ise ilk oruç tutulacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

29 Mart 2025: Ramazan Bayramı arifesi

30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. günü

31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. günü

1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. günü

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.