2025 Ramazan takvimi: İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Diyanet'in 2025 yılına ait dini günler ve geceler takvimi doğrultusunda, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler de merakla araştırıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 Ramazan takvimi: İlk oruç ne zaman tutulacak?
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Bu yıl Ramazan Bayramı, mart ayının sonlarına denk geliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan bir aydır. Sahurla oruca niyet edilir, akşam ezanıyla iftar yapılır. 2025 yılı için Ramazan’ın başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Ramazan takvimi: İlk oruç ne zaman tutulacak? - Resim : 1

Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. 29 Mart aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arifesi olarak idrak edilecek.

2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. 1 Mart 2025'te ise ilk oruç tutulacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

29 Mart 2025: Ramazan Bayramı arifesi
30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. günü
31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. günü
1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. günü

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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