24 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
24 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu
Yayınlanma:

Hava sıcaklığının yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

PUS VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’de ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgelerimizde hava durumu

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık.

İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık.

Antalya: 33°C
Adana: 37°C
Hatay: 35°C
Burdur: 31°C

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık.

Ankara: 29°C
Eskişehir: 30°C
Konya: 29°C
Çankırı: 31°C

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Zonguldak: 24°C
Sinop: 26°C
Düzce: 27°C
Bolu: 28°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Trabzon: 23°C
Samsun: 24°C
Rize: 24°C
Artvin: 26°C

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.

Van: 21°C
Kars: 22°C
Erzurum: 23°C
Malatya: 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.

Mardin: 30°C
Siirt: 30°C
Diyarbakır: 32°C
Gaziantep: 33°C

İş yerinde elleri ve ayakları bağlı bulunan kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltındaİş yerinde elleri ve ayakları bağlı bulunan kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltındaYurt
il il hava durumu
Günün Manşetleri
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
“Aileyi korumak temel görevimiz”
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı
Çok Okunanlar
O fotoğrafın nerede çekildiğini duyunca çok şaşıracaksınız O fotoğrafın nerede çekildiğini duyunca çok şaşıracaksınız
Macron ve Trump arasında Filistin krizi Macron ve Trump arasında Filistin krizi
Real Madrid - Levante MAÇ ÖZETİ! Real Madrid - Levante MAÇ ÖZETİ!
Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller
13 ilde sağanak yağış bekleniyor 13 ilde sağanak yağış bekleniyor