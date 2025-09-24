24 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Hava sıcaklığının yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

PUS VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’de ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgelerimizde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık.

İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık

Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık.

Antalya: 33°C

Adana: 37°C

Hatay: 35°C

Burdur: 31°C

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Ankara: 29°C

Eskişehir: 30°C

Konya: 29°C

Çankırı: 31°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Zonguldak: 24°C

Sinop: 26°C

Düzce: 27°C

Bolu: 28°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Trabzon: 23°C

Samsun: 24°C

Rize: 24°C

Artvin: 26°C

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Van: 21°C

Kars: 22°C

Erzurum: 23°C

Malatya: 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Mardin: 30°C

Siirt: 30°C

Diyarbakır: 32°C

Gaziantep: 33°C