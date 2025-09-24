24 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
PUS VE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’de ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgelerimizde hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık.
İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık.
Antalya: 33°C
Adana: 37°C
Hatay: 35°C
Burdur: 31°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Ankara: 29°C
Eskişehir: 30°C
Konya: 29°C
Çankırı: 31°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Zonguldak: 24°C
Sinop: 26°C
Düzce: 27°C
Bolu: 28°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
Trabzon: 23°C
Samsun: 24°C
Rize: 24°C
Artvin: 26°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Van: 21°C
Kars: 22°C
Erzurum: 23°C
Malatya: 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Mardin: 30°C
Siirt: 30°C
Diyarbakır: 32°C
Gaziantep: 33°C