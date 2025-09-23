İş yerinde elleri ve ayakları bağlı bulunan kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında
Başakşehir’de bir iş yerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan 31 yaşındaki N.P. yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde ellerinde bıçak, plastik kelepçe ve bant bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde yaşanan olayda, elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti. İş yerinde yapılan incelemede N.P’nin (31) hareketsiz şekilde yattığı, üzerinde R.K’nin (44) elinde bıçakla bulunduğu belirlendi.
N.P’nin çevresinde ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunan Y.K.A. (51), K.Ç. (65) ve C.Ç. (32) de polis tarafından yakalandı. Dört şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen N.P. kurtarılamadı. Şüphelilerin “kasten öldürme” suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı