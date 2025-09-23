İş yerinde elleri ve ayakları bağlı bulunan kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde yaşanan olayda, elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti. İş yerinde yapılan incelemede N.P’nin (31) hareketsiz şekilde yattığı, üzerinde R.K’nin (44) elinde bıçakla bulunduğu belirlendi.

N.P’nin çevresinde ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunan Y.K.A. (51), K.Ç. (65) ve C.Ç. (32) de polis tarafından yakalandı. Dört şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen N.P. kurtarılamadı. Şüphelilerin “kasten öldürme” suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.