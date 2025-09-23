PFDK kararları açıklandı: Ali Koç’a 2 milyon lira para cezası ve hak mahrumiyeti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve eski başkan Ali Koç hakkında önemli kararlar aldı.

Kurul, Fenerbahçe’nin ligde Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı 400 bin lira, saha olayları nedeniyle ise 220 bin lira olmak üzere toplam 620 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti. Ayrıca sarı-lacivertli kulübe, aynı sebeplerden ötürü bazı tribünlere kısmi kapatma cezası da verildi.

PFDK, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’u ise “futbolun ve kurumların itibarını zedeleyen açıklamaları” nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasına çarptırdı.

Kurul, ayrıca Fatih Karagümrük’e RAMS Başakşehir maçında zaman çizelgesine uymadığı gerekçesiyle 220 bin lira ceza verdi.

1. LİG KARARLARI

Disiplin kararlarında 1. Lig ekipleri ve bireysel isimler de yer aldı.

Adana Demirspor futbolcusu Murat Uğur Eser, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kahta 02 maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 1 maç men ve 40 bin lira ceza aldı.

Adana Demirspor antrenörü Koray Palaz’a da aynı sebepten ötürü 1 maç men ve 40 bin lira ceza kesildi.



Atko Grup Pendikspor’a ise müsabaka organizasyon toplantısına ve karşılaşmaya en az iki forma seti getirmediği gerekçesiyle 110 bin lira para cezası verildi.



Eski hakem Fırat Aydınus, sosyal medya paylaşımında yer alan hakaret gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.