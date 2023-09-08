25 yıllık çalışma meyvelerini verdi

25 yıllık çalışmayla tarımsal üretimi artıracak mikrobiyal gübre ürettiler..



Üretimi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Prof. Dr. Semra Demir ve 7 kişilik ekibi yaptı.



Prof. Dr. Semra Demir, mikrobiyal gübrenin bitki köklerini koruduğunu ifade ederek bitkinin dayanıklılığını artırdığını söyledi.



Demir, hedeflerinin mikrobiyal gübreyi tarımsal faaliyette kullanmak üzere üreticilere ulaştırmak olduğunu kaydetti.