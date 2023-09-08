25 yıllık çalışma meyvelerini verdi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 25 yıllık çalışmayla mikroorganizma içeren mikrobiyal gübre geliştirildi. Geliştirilen gübreyle toprağa zarar verilmeden tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.
25 yıllık çalışmayla tarımsal üretimi artıracak mikrobiyal gübre ürettiler..
Üretimi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Prof. Dr. Semra Demir ve 7 kişilik ekibi yaptı.
Prof. Dr. Semra Demir, mikrobiyal gübrenin bitki köklerini koruduğunu ifade ederek bitkinin dayanıklılığını artırdığını söyledi.
Demir, hedeflerinin mikrobiyal gübreyi tarımsal faaliyette kullanmak üzere üreticilere ulaştırmak olduğunu kaydetti.