28 Ülkeden gelen balonlar Kapadokya semalarını renklendirdi: Dünya basını yazdı

Dünyaca ünlü belgesel ve keşif platformu National Geographic, 277 milyon takipçili Instagram hesabında yayımladığı video ile Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonlarının yarattığı büyülü atmosferi tüm dünyaya gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Balon Festivali’nden yansıyan renkli görüntüler, kısa sürede dünya basınında geniş yankı buldu.

Geçtiğimiz ay 46 milyon takipçili @natgeotravel hesabında Göreme’yi tanıtan National Geographic, bu kez 277 milyon takipçili @natgeo hesabında Kapadokya’nın gökyüzündeki görsel şölenini paylaştı. Yayınlanan video, kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni topladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bu hava görüntüsü, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde turistlerin bölgenin ham jeolojisini sıcak hava balonlarıyla nasıl deneyimleyebileceğini gözler önüne seriyor.”

28 farklı ülkeden rengârenk ve özel figürlerdeki balonların gökyüzünü süslediği festival, İngiltere’den The Guardian, Belçika’dan La Capitale gibi saygın yayın organlarının yanı sıra Romanya, Polonya ve birçok ülkeden basın kuruluşlarında da haber oldu.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yabancı basının yoğun ilgisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Kapadokya, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en özel turizm destinasyonlarından biri. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Nevşehir durağındaki Balon Festivali’nin bu denli ses getirmesi, bölgenin kültürel ve doğal değerlerinin uluslararası alanda ne kadar güçlü bir çekim merkezi olduğunu gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi Kapadokya’nın büyülü atmosferinde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ilginin artarak devam etmesi, hem kültürel mirasımızın korunması hem de turizmimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Kapadokya’nın turizm ürünlerini çeşitlendirerek bu gelişimi sürdüreceğiz.”

