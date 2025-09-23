3 çocuk annesi hamile eşini öldürmüştü: Cezası belli oldu

Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Bekir Aktekin, 14 Haziran’da tahliye edildi. Ancak kısa süre sonra 3 çocuk annesi, hamile eşi Seher Aktekin’i, babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Burada pompalı tüfekle ateş ederek eşini öldürdü. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, sanık gözaltına alındı ve tutuklandı.

GEÇMİŞTE ŞİDDET VE UZAKLAŞTIRMALAR

Bekir Aktekin’in eşine ve çocuklarına daha önce defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023 yılında ceza alarak 6 ay cezaevinde kaldığı, ardından tahliye edildiği öğrenildi.

MAHKEMEDEN KARAR

Sanık hakkında ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bugün görülen 5’inci duruşmaya sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı. Savunmaların ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘Hamile eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2,5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.