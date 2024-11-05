3 çocuk babası Kadir Kurt aranıyor: Sabah evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Germencik Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ve bahçe tel örgü işleriyle uğraşan 41 yaşındaki Kurt, işe gitmek için sabah saatlerinde kamyonetiyle evden ayrıldı. Elemanlarını almaması üzerine kendisinden haber alamayan aile, Kurt'a ulaşmaya çalıştı.

Telefonlarına cevap alamayan yakınları, kaybının giderilmesinde bulundu. Yapılan incelemede, KGYS kameralarına ve Germencik ilçesinde kaydedilen Kurt için arama çalışmaları sürüyor.