Kırıkkale’de hastanede "sahte rapor" operasyonu: 10 gözaltı!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yapan 2 doktorun yanı sıra memur ve güvenlik personelinden oluşan toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırıkkale’de hastanede "sahte rapor" operasyonu: 10 gözaltı!
Yayınlanma:

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yapan 2 doktorun yanı sıra memur ve güvenlik personelinden oluşan toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale Valiliği’nin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ve çeşitli hastane personelinin gözaltına alındığı, kimliği henüz öğrenilemeyen bir doktorun ise firari durumda olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit operasyonu: PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!Pençe-Kilit operasyonu: PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!Gündem
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Siren sesleri duyulduİzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Siren sesleri duyulduYurt
kırıkkale sahte rapor
Günün Manşetleri
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi
"Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
İmamoğlu'ndan, Bahçeli'den randevu talebiyle ilgili açıklama
PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı
14 şehirde Narkoçelik-46 operasyonları
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
Başbakan Yardımcıları gizli belgeleri dış basına sızdırdı! Başbakan Yardımcıları gizli belgeleri dış basına sızdırdı!