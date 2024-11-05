Kırıkkale’de hastanede "sahte rapor" operasyonu: 10 gözaltı!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yapan 2 doktorun yanı sıra memur ve güvenlik personelinden oluşan toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale Valiliği’nin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ve çeşitli hastane personelinin gözaltına alındığı, kimliği henüz öğrenilemeyen bir doktorun ise firari durumda olduğu belirtildi.