3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı ilçe ve beldelerde seçimlerin 2 Haziran'da yapılmasına karar vermişti.

Bugün yapılan seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kalktığı belirtildi.

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler sandık başına gitmişti.

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