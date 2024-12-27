3 şehirde dolandırıcılık operasyonu! "Sazan sarmalı" yöntemi kullanmışlar

İzmir, Adana ve Mersin'de, "sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
3 şehirde dolandırıcılık operasyonu! "Sazan sarmalı" yöntemi kullanmışlar
Yayınlanma:

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev satışı ilanlarıyla vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine önemli bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve yerleri tespit edildi. İzmir, Adana ve Mersin'de operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hattı ve dijitalle materyale el konuldu.

Şüphelilerin çağrı merkezi kurduğu, internetteki başkalarına ait satılık ev ilanlarıyla ilgili aldatmaca ve hileli yöntemlerle vatandaşları toplamda 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Adana’da nefes kesen operasyon: Şafak vakti 25 adrese baskınAdana’da nefes kesen operasyon: Şafak vakti 25 adrese baskınGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir adana Mersin dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Şafak vakti 25 adrese baskın
8 ilde kar yağışı başlıyor!
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı
Netanyahu'dan Yemen saldırılarıyla ilgili açıklama
Vatan Partisi, 22 bin liralık asgari ücreti protesto etti
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti
Özgür Özel'den Suriye mesajı
TBMM heyeti Suriye'ye gidiyor
Çok Okunanlar
8 ilde kar yağışı başlıyor! 8 ilde kar yağışı başlıyor!
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı