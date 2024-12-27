3 şehirde dolandırıcılık operasyonu! "Sazan sarmalı" yöntemi kullanmışlar

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev satışı ilanlarıyla vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine önemli bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve yerleri tespit edildi. İzmir, Adana ve Mersin'de operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hattı ve dijitalle materyale el konuldu.

Şüphelilerin çağrı merkezi kurduğu, internetteki başkalarına ait satılık ev ilanlarıyla ilgili aldatmaca ve hileli yöntemlerle vatandaşları toplamda 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.