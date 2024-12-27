Adana’da nefes kesen operasyon: Şafak vakti 25 adrese baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin desteğiyle, sabaha karşı belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon sırasında, özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Baskınlarda şüpheliler etkisiz hale getirilip kelepçelenerek gözaltına alındı.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun, Adana polisi tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen en kapsamlı baskınlardan biri olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.