Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti

“Baby Driver” filmiyle tanınan 16 yaşındaki ABD’li genç oyuncu Hudson Joseph Meek, geçirdiği trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti
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Küçük yaşlardan itibaren birçok projede rol alan Meek’in, geçen hafta Alabama’nın Vestavia Hills kentinde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandığı öğrenildi.

Künt Travma Sonucu Hayatını Kaybetti
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, arabadan düşen Hudson Meek, künt travmaya maruz kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Hudson Joseph Meek, kısa yaşamına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli projelere imza atmış ve “Baby Driver”daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Hollywood, genç yıldızın kaybıyla yasa boğuldu.

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