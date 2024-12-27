Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti

Küçük yaşlardan itibaren birçok projede rol alan Meek’in, geçen hafta Alabama’nın Vestavia Hills kentinde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandığı öğrenildi.

Künt Travma Sonucu Hayatını Kaybetti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, arabadan düşen Hudson Meek, künt travmaya maruz kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Hudson Joseph Meek, kısa yaşamına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli projelere imza atmış ve “Baby Driver”daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Hollywood, genç yıldızın kaybıyla yasa boğuldu.