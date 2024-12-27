Polis siren kullanan cipi durdurdu: Şok cezai işlem

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimi sırasında bir cipi durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde, megafon ve siren kullanıldığı belirlendi. Durumu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bildiren ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Cip sürücüsü, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bunun üzerine trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince sürücüye toplam 211 bin 958 TL ceza kesildi. Ayrıca, ehliyetine 2 yıl 1 ay süreyle el konulurken, araç da 30 gün boyunca trafikten men edildi.

Polis ekipleri, trafiğin güvenliği ve kurallara uyum sağlanması adına denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.