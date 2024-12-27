İzmir’de müftülükte cinayet! Zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Muğla’dan İzmir’e atanarak Beydağ Müftülüğünde göreve başlayan Selman Başer, daha önce aralarında kavga yaşanan S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Başer’e 11 el ateş eden zanlı, olayın ardından hızla kaçtı. Ağır yaralanan Başer, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybetti.

Olayın ardından izini kaybettirmeye çalışan S.D., Manisa’nın Turgutlu ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Ödemiş Organize Büro Amirliği ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan zanlı, Turgutlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İzmir’e gönderildi.

Emniyetteki ilk ifadesinde S.D., Selman Başer ile daha önce Muğla’nın Datça ilçesinde kavga ettiklerini ve bu kavgada kendisinin görme bozukluğu yaşadığını iddia etti. Cinayeti de bu nedenle işlediğini öne sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.