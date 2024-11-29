3 şehirde sahte dolar operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Adana, Hatay Mersin'de sahte dolar operasyonu düzenlendi. Adana'daki iki bankaya ait ATM'lere sahte 100 dolarlık 458 banknot yatırdıkları belirlenen 15 şüpheli operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
3 şehirde sahte dolar operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
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Adana'da iki özel bankadan birinin ATM'lerine sahte 100 dolarlık 423 banknot, diğer bankanın ATM'lerine de sahte 100 dolarlık 35 banknot yatırıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimliklerini belirledi. Şüphelilere yönelik Adana, Hatay ve Mersin'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, elebaşı oldukları iddia edilen A.Ö, F.K, S.B. ve R.S'nin de aralarında yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.

3 şehirde sahte dolar operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Ekipler adreslerde sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Zanlıların ATM'lere para yatırdıkları sırada tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske kullandıkları tespit edildi.

3 şehirde sahte dolar operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı - Resim : 2

Ayrıca, şüphelilerin sahte dolarları başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak ATM'lere yatırdığı, daha sonra Türk lirasına çevirip başkalarının hesaplarına aktardıkları saptandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça ifadelerinin ardından salıverildi, A.Ö, F.K, S.B. ve R.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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