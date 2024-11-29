Ankara'da 938 kişi yakalandı! Polis ve jandarmadan önemli çalışma
Başkent Ankara'da, polis ve jandarma ekipleri 22-28 Kasım tarihleri arasında önemli bir çalışmaya imza attı. Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan 938 kişinin yakalandığı bildirildi.
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Başkent Ankara'da, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Kasım tarihlerinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından önemli bir çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmaların ayrıntılarıyla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama yapıldı. Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 938 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yapılan çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 44, 5 yıla kadar hapis cezası olan 253 ve ifadeye yönelik aranan 623 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı