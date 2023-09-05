3 şehirde şiddetli yağış etkili oldu! Sağanak hayatı felç etti

Aydın ve Antalya şiddetli yağış etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Nevşehir'de ise hasar tespit çalışması başlatıldı. Tarım alanlarında hasar büyük.

3 şehirde şiddetli yağış etkili oldu! Sağanak hayatı felç etti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yağışın ardından bazı evleri su bastı.

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ!

Antalya’da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Antalya'da sağanak etkili oldu

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre metrekareye 8,3 kilogram yağış düştü.

NEVŞEHİR'DE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor.

Nevşehir'de yağmur etkili oldu

Sel nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, çok sayıda tarım malzemesi kayboldu. Tuzköy Mahallesi'nde bir traktör çamura gömüldü.

Domates, biber, ayçiçeği gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda hasar var.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağanak # antalya # aydın # Nevşehir
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