3 şehirde şiddetli yağış etkili oldu! Sağanak hayatı felç etti

Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yağışın ardından bazı evleri su bastı.

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ!

Antalya’da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre metrekareye 8,3 kilogram yağış düştü.

NEVŞEHİR'DE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor.

Sel nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, çok sayıda tarım malzemesi kayboldu. Tuzköy Mahallesi'nde bir traktör çamura gömüldü.

Domates, biber, ayçiçeği gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda hasar var.