3 şehirde silah kaçakçılığı operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 şehirde silah kaçakçılığı operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
3 şehirde silah kaçakçılığı operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı
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Örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen 16 şüpheli ile örgütten silah satın aldığı tespit edilen 39 kişinin yakalanması için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 25 av tüfeği, 1 makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile 125 gram uyuşturucu, 1 balistik yelek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 16 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 zanlının işlemleri sürüyor.

Örgütten silah satın aldığı tespit edilen 39 şüpheli de jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş silah kaçakçılığı operasyon
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