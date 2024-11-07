3 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
3 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ilgili Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

3 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 20 şüpheli yakalandı - Resim : 1

Yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

3 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 20 şüpheli yakalandı - Resim : 2

Adreslerde çok sayıda dijital materyal, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, banka kartı ile 40 uyuşturucu hap, 17 cep telefonu, 208 bin 520 lira, 14 bin 600 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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