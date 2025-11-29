3 tonluk sac levhanın altında 2 işçi can vermişti: Tutuklama ve tahliyeler var

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde iki işçinin 3 tonluk sac levhasının altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili işletme sahibi tutuklandı. İşletme müdürü ve işletme şefi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Mach-Tech isimli fabrikada iki işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada işletme sahibi tutuklandı. İşletme müdürü ve işletme şefi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Hava kazanı içerisinde kaynak çalışması yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemenin ardından iki işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Atay, Nokta Camii’nde; Omay ise Selim Özer Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. İşletme Müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

işçi
