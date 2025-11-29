Gazze’de ağır hasarlı İslam Üniversitesi, iki yıl aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başladı

İsrail’in iki yıl boyunca Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda ağır hasar gören Gazze İslam Üniversitesinde yüz yüze eğitim yeniden başladı. Gazze’de uygulanan “educide” (eğitim kırımı) politikası nedeniyle bölgedeki okulların yüzde 95’i zarar görmüş, 785 bin öğrenci eğitimden mahrum kalmış, çok sayıda öğretmen ve öğrenci yaşamını yitirmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI

Kentteki Gazze İslam Üniversitesi de saldırıların hedefi olan ve pek çok binası yıkılan eğitim kurumları arasında yer alıyordu. Ateşkesin ardından üniversitede kısıtlı imkânlarla yüz yüze eğitim yeniden başlarken, binaların hasarlı olması nedeniyle sınıflarda yoğunluk yaşandı.

Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Esad Yusuf Esad, AA’ya yaptığı açıklamada,

“Bugün, soykırımın acılarına rağmen kademeli olarak yüz yüze eğitime döndüğümüz tarihi bir gün” dedi.

Tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinden çok sayıda öğrencinin üniversiteye geri döndüğünü belirten Esad, tüm fakültelerde yüz yüze eğitimin başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Esad, üniversitenin ana binalarındaki ağır hasara rağmen internet kesintileri ve sürekli göç ortamında çevrim içi eğitimi sürdürdüklerini ifade etti.

Rektör Esad, İslam Üniversitesinin Ekim 2023’ten bu yana ilk kez yüz yüze eğitim için öğrenci kabul ettiğini vurgulayarak, soykırım sürecinde yaklaşık 3 bin 500–4 bin öğrencinin çevrim içi eğitimle mezun olduğunu kaydetti.

Tıp Fakültesi öğrencisi Melek el-Mukayyed, yüz yüze eğitime dönmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek,

“Buraya gelebildiğim için çok mutluyum. Eğitime devam edebildiğimiz için hepimiz gururlu ve mutluyuz. Tüm yaşananlara rağmen üniversite yeniden öğrenci kabulüne başladı” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM”

Tıp Fakültesi öğrencisi Sema Radi de üniversitede yeniden derslere katılmanın gurur verici olduğunu söyleyerek,

“İsrail soykırımına rağmen ayağa kalkan üniversitemle ve ülkemle gurur duyuyorum” dedi.

Üniversite yönetimi, tıp, mühendislik ve hemşirelik bölümlerinde yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için bazı binalarda onarım çalışmalarının yapıldığını belirtti.