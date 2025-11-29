Engellilere ayrılan binayı okey salonuna çevirip kafeterya işletmişler

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde engellilere tahsis edilen dernek binasında ruhsatsız kafeterya işletildiği ve içeride okey oynandığı gerekçesiyle mühürleme işlemi yapıldı. Kaymakamlık onayıyla hazırlanan tutanak sonrası zabıta ve polis ekipleri binayı kapattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Engellilere ayrılan binayı okey salonuna çevirip kafeterya işletmişler
Yayınlanma: Güncellenme:

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde engellilere sosyal alan olarak tahsis edilen dernek binası, içinde ruhsatsız kafeterya işletildiği ve okey oynandığı gerekçesiyle mühürlendi.

RUHSATSIZ KAFETERYA HİZMETİ 

Tutanakta, dernek binasında ruhsatsız kafeterya hizmeti verildiği ve içeride okey oynatıldığı tespitinin yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine Kozlu Belediyesi zabıta ekipleri ile polis geçen hafta dernek binasına giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, binanın engelliler için bir sosyalleşme alanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

BİR HAFTA ŞEHİR DIŞINDAYDIM...

“Burası, engellilerimizin gelip çay içtiği, sosyalleştiği bir yerdi. Vergi levhamız, ticari belgelerimiz, yapı denetim evraklarımızın tamamı mevcuttu. Bir hafta şehir dışındaydım. Döndüğümde, zabıta ekiplerinin burayı mühürlediğini öğrendim. Gerekli olan her şeyimiz vardı ama yine de kapattılar.”

Engellilere ayrılan binayı okey salonuna çevirip kafeterya işletmişler - Resim : 1

Kozlu Belediye Başkan Vekili Erkut Alacalı ise dernek binasında amacı dışında faaliyet yürütüldüğünü savundu. Alacalı, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Derneğin amacı dışında üyeleri ile birlikte okey oyunu oynamak suretiyle emniyet güçleri tarafından kaymakamlık onayı ile tutanak tutularak bize gönderildi. Biz de belediye olarak gelen tutanak doğrultusunda mühürleme işlemini gerçekleştirdik. Derneğin tahsisi dernek olarak kullanılmak üzere ancak konuyu ticarete dökmeye kalktılar. Derneği bu arkadaşlarımıza meclis kararı ile ücretsiz tahsis etmiştik. Ruhsatla ilgili ticari faaliyete geçmeleri sıkıntılı oldu.”

Belediyenin açıklamasında, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Yasaklı sularda avcılık: İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildiYasaklı sularda avcılık: İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildiYurt
Mahkeme binasında kundaklama girişimi! Muhalif lider gözaltına alındıMahkeme binasında kundaklama girişimi! Muhalif lider gözaltına alındıDünya
Ruhsat yok... Hijyen yok... Manisa’da yapılan denetimde skandal görüntülerRuhsat yok... Hijyen yok... Manisa’da yapılan denetimde skandal görüntülerGündem
engelli ruhsatsız
Günün Manşetleri
Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu
“Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”
“Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”
Doğal gaz, elektrik, ets ve akaryakıt tarifeleri yenilendi
94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
İşte görevden almalar ve yeni atamalar
Kandıra açıklarında gemi yangını
Papa 14. Leo, tarihi bazilikada ayin yönetti!
Kartlı ödemeler 2,2 trilyon lira sınırını aştı!
Personel rahatsızlandı, hastane alarm verdi
Çok Okunanlar
Bankalarda kredi yarışı! Bankalarda kredi yarışı!
Akaryakıta çifte indirim geldi! Akaryakıta çifte indirim geldi!
Meteorolojiden hafta sonu alarmı! Meteorolojiden hafta sonu alarmı!
Yapay zekâların 2026 asgari ücret hesabı aynı aralığı gösterdi Yapay zekâların 2026 asgari ücret hesabı aynı aralığı gösterdi
Milyonlar bu rakamı bekliyor! Milyonlar bu rakamı bekliyor!