Engellilere ayrılan binayı okey salonuna çevirip kafeterya işletmişler

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde engellilere sosyal alan olarak tahsis edilen dernek binası, içinde ruhsatsız kafeterya işletildiği ve okey oynandığı gerekçesiyle mühürlendi.

RUHSATSIZ KAFETERYA HİZMETİ

Tutanakta, dernek binasında ruhsatsız kafeterya hizmeti verildiği ve içeride okey oynatıldığı tespitinin yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine Kozlu Belediyesi zabıta ekipleri ile polis geçen hafta dernek binasına giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, binanın engelliler için bir sosyalleşme alanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

BİR HAFTA ŞEHİR DIŞINDAYDIM...

“Burası, engellilerimizin gelip çay içtiği, sosyalleştiği bir yerdi. Vergi levhamız, ticari belgelerimiz, yapı denetim evraklarımızın tamamı mevcuttu. Bir hafta şehir dışındaydım. Döndüğümde, zabıta ekiplerinin burayı mühürlediğini öğrendim. Gerekli olan her şeyimiz vardı ama yine de kapattılar.”

Kozlu Belediye Başkan Vekili Erkut Alacalı ise dernek binasında amacı dışında faaliyet yürütüldüğünü savundu. Alacalı, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Derneğin amacı dışında üyeleri ile birlikte okey oyunu oynamak suretiyle emniyet güçleri tarafından kaymakamlık onayı ile tutanak tutularak bize gönderildi. Biz de belediye olarak gelen tutanak doğrultusunda mühürleme işlemini gerçekleştirdik. Derneğin tahsisi dernek olarak kullanılmak üzere ancak konuyu ticarete dökmeye kalktılar. Derneği bu arkadaşlarımıza meclis kararı ile ücretsiz tahsis etmiştik. Ruhsatla ilgili ticari faaliyete geçmeleri sıkıntılı oldu.”

Belediyenin açıklamasında, denetimlerin devam edeceği belirtildi.