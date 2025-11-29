Mahkeme binasında kundaklama girişimi! Muhalif lider gözaltına alındı

Gürcistan’da muhalefeti oluşturan “Güçlü Gürcistan” koalisyonunun önde gelen isimlerinden, Vatandaşlar Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi’nin evrak dairesi birimini kundaklamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Elisaşvili’nin yüzünü gizleyerek mahkemenin evrak biriminin dış cephe camını çekiçle kırdığını, ardından içeri girerek çeşitli noktalara benzin dökerek yangın çıkarmaya çalıştığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

“Aleksandre Elisaşvili, bu sabah yüzünü gizleyerek Tiflis Şehir Mahkemesi’nin evrak dairesi biriminin dış cephe camını çekiçle kırmış, içeri girdikten sonra birime ait eşyalar, teknik ekipman ve dökümanlar da dahil olmak üzere binanın çeşitli noktalarına benzin dökerek binayı yakmaya çalışmıştır. Elisaşvili, olay yerinde mahkeme güvenlik servisi çalışanları tarafından fark edilerek durdurulmuş, yanında taşıdığı ateşli silahı kullanarak görevlilere direnmiş ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Elisaşvili direnişine rağmen güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde gözaltına alınmıştır. Müdahale sırasında güvenlik servisi çalışanlarından biri yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Elisaşvili de gözaltına alınırken gösterdiği direniş sonucu yaralanmıştır. Polis, suçun işlenmesinde kullanılan araçları delil olarak ele geçirmiştir.”

Olayla ilgili soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu’nun 19-187. maddesi kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, müdahale sonrası Elisaşvili’nin yüzünde darp izleri oluştuğu da görüldü.