Canlı yayında duyurdu: 1-0’lık yenilginin ardından apar topar istifa etti

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, Kayserispor karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. 1-0’lık mağlubiyet sonrası kararını canlı yayında duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede Karadeniz ekibi rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkan Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıkladı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Palut, alınan sonuç ve takımın performansına ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından istifa kararını duyurdu.

Palut’un açıklamalarının detayları kulüp tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılacak. Karadeniz ekibinde yönetimin yeni teknik direktör arayışına kısa sürede başlaması bekleniyor.

