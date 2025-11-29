8 il için kuvvetli yağış işareti geldi! Kodlar peş peşe değişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlara ilişkin önemli bir uyarı yayımladı. MeteoUyarı sisteminde bir il için turuncu, yedi il için ise sarı kod duyuruldu.

Açıklamada, bölgede devam eden yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli davranmaları istendi.

YOĞUN YAĞIŞ OLACAK

“Turuncu” kod verilen Muğla’da yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şehir genelinde metrekareye 51 ila 110 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Marmara’nın güneybatısındaki Çanakkale ve Balıkesir’in batı kesimleri ile Kıyı Ege’de bulunan İzmir, Aydın, Manisa’nın batısı ve Denizli’nin güney ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış geçişleri tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olacağı aktarıldı.

HORTUM RİSKİ

Akdeniz Bölgesi’nde ise özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, Antalya’nın batı ilçelerinden başlayarak il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli şekilde görüleceği ifade edildi. Aynı bölgede hortum riskinin bulunduğu da vurgulandı.

Meteoroloji, yağışın etkili olacağı tüm bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini yinelerek uyarılarını yineledi.